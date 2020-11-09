Глава Хабаровского края проверил аптечные сети на наличие лекарств от КОВИД

И.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что для лечения осложнений при воспалении легких сейчас применяют макролиды и фторхинолоны. Оба препарата являются антибиотиками. Уже к середине ноября завод «Дальхимфарм» поставит в край партию макролидов. Что касается фторхинолонов, то их уже можно купить в аптеках.