Глава Хабаровского края проверил аптечные сети на наличие лекарств от КОВИД

Михаил Дегтярев отреагировал на жалобы жителей региона по поводу отсутствия необходимых для лечения коронавирусной инфекции препаратов. Он лично провел рейд по аптекам.

В первую очередь Дегтярев проверил государственную сеть аптек «Фармация». Как выяснилось, в ней имеется необходимый набор жаропонижающих и прочих препаратов. В частных аптеках глава региона обнаружил еще более широкий список препаратов, в том числе антибиотиков, сообщает todaykhv.ru. По словам врио губернатора, в крае действительно наблюдается нехватка препаратов, применяемых при лечении ковида. Причем дефицит растет по мере удаления от столицы региона. «С одной стороны, это дефицит, вызванный ажиотажным спросом. С другой — аптечных пунктов государственной „Фармации“ крайне мало, а частники не хотят открывать их там, где в обычных условиях небольшая покупательская активность», — заявил Дегтярев. Глава региона принял решение поддержать открытие аптечных пунктов «Фармации» по всему региону. Он считает, что аптеки должны быть в обязательном порядке открыты при больницах и аптеках. Это, по его мнению, поможет снять проблему доступности лекарств даже в отдаленных районах Хабаровского края. И.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что для лечения осложнений при воспалении легких сейчас применяют макролиды и фторхинолоны. Оба препарата являются антибиотиками. Уже к середине ноября завод «Дальхимфарм» поставит в край партию макролидов. Что касается фторхинолонов, то их уже можно купить в аптеках. В свою очередь, региональный минздрав рекомендует аптекам в случае отсутствия макролидов или фторхинолонов заменять их аналогичными препаратами. Кроме этого, в ведомстве напомнили, что антибактериальные средства следует использовать исключительно по назначению врача. Согласно поручению врио губернатора, краевой минздрав должен ускорить процесс получения бесплатных лекарств, применяемых при коронавирусной инфекции, для амбулаторных пациентов. Выдачу препаратов начнут с будущей недели. Также сообщается, что правительство поддержало начинания Михаила Дегтярева. Край получит из госбюджета почти 50 млн рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter