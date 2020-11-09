Иностранные студенты сообщили о проблемах въезда в Россию для учебы

Иностранные студенты сообщили о проблемах въезда в Россию для учебы

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: pixabay.com
Ряд иностранных студентов пожаловались на проблемы с въездом в Россию, что выступает препятствием для их обучения в вузах страны. И хотя такого рода жалобы единичны, несколько человек все же направили петиции к властям.

Их проблемы понятны — карантин мешает получению образования, нередко получаемого на платной основе. Но все должны осознать, что сложившаяся ситуация с пандемией — не обычная и принятые меры продиктованы заботой о жизнях людей. Такие же запреты на въезд действуют во многих других государствах, и даже в КНР, где ситуация с эпидемией в настоящее время намного благополучнее, чем в Европе или США. Дальнейшее развитие ситуации прогнозировать трудно: все решения по открытию границ принимает Роспотребнадзор. Минобрнауки при этом делает все возможное, работает с руководителями вузов в целях улучшения формата дистанционного образования.

Например, в Финансовом университете это уже привело к введению персональных планов обучения для иностранных студентов. Эти планы включают проведение еженедельных консультаций, онлайн лекций, рассылку учебных материалов и т. д. И хотя в этой системе не все идеально, большая часть студентов соглашаются перейти на удаленный формат обучения, пишет Телеграм-канал Мейстер.

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