Иностранные студенты сообщили о проблемах въезда в Россию для учебы

Их проблемы понятны — карантин мешает получению образования, нередко получаемого на платной основе. Но все должны осознать, что сложившаяся ситуация с пандемией — не обычная и принятые меры продиктованы заботой о жизнях людей. Такие же запреты на въезд действуют во многих других государствах, и даже в КНР, где ситуация с эпидемией в настоящее время намного благополучнее, чем в Европе или США. Дальнейшее развитие ситуации прогнозировать трудно: все решения по открытию границ принимает Роспотребнадзор. Минобрнауки при этом делает все возможное, работает с руководителями вузов в целях улучшения формата дистанционного образования.