Количество смертей в Красноярском крае занижено, по данным Росстата

Количество смертей в Красноярском крае занижено, по данным Росстата

Сегодня, 15:46ОбществоPhoto: pxhere.com
Опубликованные Росстатом статистические данные свидетельствуют о том, что в Красноярском крае с апреля по сентябрь от коронавируса скончались девятьсот девять человек. Вместе с тем оперативный штаб заявлял о пятистах пятидесяти четырех погибших.

tvk6.ru пишет, что размещенная ведомством информация серьезно разнится с показателями, представленными оперштабом региона. Последний обозначил следующие сведения: за рассматриваемый период умерли всего пятьсот пятьдесят четыре пациента. Суточный прирост — чуть более полпроцента. Вместе с тем специалисты фиксировали заболеваемость во всех территориях края.

Наряду с тем существенную разницу отметили и в ряде других регионов: в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях.

В первый раз коронавирус в регионе обнаружили девятого мая этого года в Северо-Енисейске. Там на АО «Полюс Красноярск» инфекцией заразились одновременно восемьдесят два работника.

Отмечается, что сейчас регион располагается на шестой позиции в общероссийском рейтинге по приросту случаев COVID-19. Под домашним меднаблюдением находятся семь тысяч семьсот пятьдесят жителей Красноярского края.

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