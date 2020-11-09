Количество смертей в Красноярском крае занижено, по данным Росстата

tvk6.ru пишет, что размещенная ведомством информация серьезно разнится с показателями, представленными оперштабом региона. Последний обозначил следующие сведения: за рассматриваемый период умерли всего пятьсот пятьдесят четыре пациента. Суточный прирост — чуть более полпроцента. Вместе с тем специалисты фиксировали заболеваемость во всех территориях края.
Наряду с тем существенную разницу отметили и в ряде других регионов: в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях.
В первый раз коронавирус в регионе обнаружили девятого мая этого года в Северо-Енисейске. Там на АО «Полюс Красноярск» инфекцией заразились одновременно восемьдесят два работника.
Отмечается, что сейчас регион располагается на шестой позиции в общероссийском рейтинге по приросту случаев COVID-19. Под домашним меднаблюдением находятся семь тысяч семьсот пятьдесят жителей Красноярского края.