Немец вместо рождественской елки поставил куст марихуаны
9 декабря 2010, 16:35ОбществоАнка
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Немецким полицейским пришлось столкнуться с неожиданным вариантом рождественской ёлки.
Во время обыска в одной из квартир они обнаружили 2-метровый куст марихуаны, украшенный гирляндами. Хозяин квартиры рассказал, что собирался развесить на ветвях игрушки и разложить подарки. Правда, праздник любителю конопли испортили - горшок с кустом конфисковали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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