Немец вместо рождественской елки поставил куст марихуаны

Во время обыска в одной из квартир они обнаружили 2-метровый куст марихуаны, украшенный гирляндами. Хозяин квартиры рассказал, что собирался развесить на ветвях игрушки и разложить подарки. Правда, праздник любителю конопли испортили - горшок с кустом конфисковали.