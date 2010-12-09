Тагильские аптеки готовят подарки для малышей, которые находятся в лечебных учреждениях

Памперсы, детскую присыпку и другие самые необходимые для ежедневногоухода за детьми предметы гигиены подарят аптеки города малышам, сообщаетпресс-служба управления здравоохранения.Сбор гуманитарной помощи проходит в рамках благотворительной акции«Малыш», объявленной управлением здравоохранения.Все подарки будут вручены накануне новогодних праздников.

Управление здравоохранения регулярно проводит благотворительные акции. Вдекабре прошлого года сотрудники городских больниц и поликлиник,специалисты управления здравоохранения собирали подарки для пациентовстационаров детских и взрослых лечебных учреждений в рамкахблаготворительной акции «Подари книгу, игрушку». А в августе этого годамедики Нижнего Тагила передали гуманитарную помощь погорельцам поселкаВижай Ивдельского района.