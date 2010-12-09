В январе выйдет книга о работе над WikiLeaks
9 декабря 2010, 08:31ОбществоОльга
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Бывший сотрудник сайта WikiLeaks из Германии Даниэль Домшайт»-Берг (Daniel Domscheit-Berg) напишет книгу о своей работе над проектом. Книга под названием «Внутри WikiLeaks. Мое время в опаснейшем сайте мира» выйдет 27 января 2011 года, сообщается на сайте немецкого издательства.
Домшайт-Берг покинул сайт в сентябре из-за противоречий с Ассанжем. Пословам немца, его босс уделял слишком много времени глобальным проектам -публикации документов о вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане - ине обращал внимание на отдельные страны. После ухода Домшайт Бергзаявил, что создаст немецкий аналог WikiLeaks, пишет «Лента.Ru».
Сейчас Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Егоарестовали после того, как Швеция объявила создателя WikiLeaks вмеждународный розыск по подозрению в изнасиловании и сексуальныхдомогательствах. Ассанж считает, что его преследование связано спубликацией тысяч секретных документов, в частности, дипломатическойпереписки США.
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