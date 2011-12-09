Renault объявляет цены на внедорожник Duster российской сборки

Renault адаптировал автомобиль к российским климатическим и дорожным условиям, увеличив зону очистки лобового стекла, установив специальные режимы работы обогрева салона, а также изменив все технические жидкости и приборы, влияющие на работу при низких температурах. Duster получил увеличенную емкость аккумулятора, пятилитровый бачок для жидкости стеклоомывателя, генератор повышенной мощности и измененные настройки системы впрыска. Также специально для России была разработана дополнительная защита картера, двигателя и топливопроводящих путей стальными листами.

«Русский» внедорожник Renault отличается измененным дизайном передней решетки радиатора. В экстерьере Duster полностью переработана приборная панель, установлена новая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.

Renault Duster в версии 4X2 поступит в продажу с бензиновыми двигателями 1,6 л с механической пятиступенчатой коробкой передач или 2 л с автоматической коробкой передач. Внедорожные версии будут доступны с аналогичными бензиновыми силовыми агрегатами и с 1,5-литровым дизельным двигателем. Все полноприводные версии оснащаются шестиступенчатой механической КПП.

На российском рынке Renault Duster представлен в четырех комплектациях. Уже в базовой версии Authentique автомобиль оснащается подушкой безопасности водителя, системой ABS, системой креплений детских кресел ISOFIX, гидроусилителем руля, задними подголовниками, 16-дюймовыми дисками колес, передними и задними брызговиками, складывающейся спинкой заднего сиденья. В качестве опций доступны черные рейлинги, аудиосистема 2DIN с поддержкой CD, MP3, USB, AUX, Bluetooth и окраска в цвет «металлик».

В топовой версии Renault Duster имеет кожаную отделку сидений, руля и рукоятки переключения передач, четыре подушки безопасности, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, подогрев передних сидений, регулировку руля и сиденья водителя по высоте, зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом, бортовой компьютер, аудиосистему 2DIN, противотуманные фары, легкосплавные диски 16, задний парктроник, обилие хромированных элементов внутренней и внешней отделки. Стоимость комплектации Luxe Privilege начинается от 665 тыс. руб.