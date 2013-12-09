МВД - 88% жителей Нижнего Тагила готовы помочь полиции в борьбе с преступностью

Из общего числа опрошенных граждан почти 82 % за последний год не подвергались преступным посягательствам. 69 человек стали жертвами преступлений, из них кражи – 30, хулиганство – 19, вымогательство – 14, УПТВЗ – 9, грабежи – 8, мошенничество – 7 и др. (3 чел.).

Две трети всех потерпевших (49 человек) обратились за помощью в органы внутренних дел. В 35% обращений заявления были приняты, 12% ответили, что заявления приняты не были, у 8% заявления были рассмотрены в административном порядке. 3 человека (6%) сообщили, что о результатах принятых по заявлению мер им официально сообщили, 9 человек (18%) не получили официального сообщения. 28% потерпевших, обратившихся в ОВД, остались недовольны принятыми мерами, 68% в целом были удовлетворены. Те, кто не обратился в полицию по факту совершенного преступления (20 чел. – 29%), в основном объясняют это нежеланием огласки (60%), боязнью потерять много времени (50%), незначительностью причиненного ущерба (30%) и отсутствием надежды на помощь (55%).

Исходя из ответов респондентов, представления о деятельности органов внутренних дел у 33% сложились на основе личного опыта, на основе теле- и радиопередач у 24%, из бесед с друзьями, знакомыми у 24%, на основе публикаций в прессе и сети Интернет по 15%.

Мнения респондентов об оценке в целом деятельности органов внутренних дел разделились пополам: 30% дали удовлетворительную оценку, столько же – неудовлетворительную. Большинство же (40%) затруднились дать оценку деятельности правоохранительных органов. Почти половина затрудняется говорить о каких-либо изменениях в работе полиции, остальные в большинстве все-таки склоняются в сторону положительных изменений (35%).

Почти 60% опрошенных в случае, если их здоровью и благополучию будет угрожать опасность, все-таки обратятся за помощью в органы внутренних дел, 23% готовы сами обеспечить свою безопасность, 15% будут обращаться в частные охранные агентства. Свою готовность в случае необходимости оказать помощь сотрудникам полиции выразили 88% респондентов. При этом, в текущем году почти 12% помогали в обеспечении охраны общественного порядка, 13% в раскрытии и расследовании преступлений, 7% информировали полицию о готовящемся или совершенном преступлении, а 66% граждан никакой помощи не оказывали.

Участники проведенного опроса, отмечая факторы, оказывающие воздействие на укрепление общественного порядка и усиление борьбы с преступностью, называют, прежде всего, повышение качества отбора и профессиональной подготовки сотрудников ОВД (45%), усиление ответственности за правонарушения (43%), повышение уровня организации работы полиции (30%), и широкое привлечение общественности к борьбе с преступностью и охране общественного порядка (17%).