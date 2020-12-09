Бизнес-школа СКОЛКОВО показала уникальные инструменты для онлайн-образования

Издание newsnn.ru сообщает, что в текущем году бизнес-школой СКОЛКОВО было запущено 7 образовательных курсов в дистанционном формате. Отмечается, что в школе стали двигаться в направлении онлайн-обучения еще до начала пандемии коронавируса и она только поспособствовала ускорению процесса.