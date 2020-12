Бизнес-школа СКОЛКОВО показала уникальные инструменты для онлайн-образования

На конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch бизнес-школа СКОЛКОВО провела онлайн-сессию по теме цифровой трансформации в сфере образования в период пандемии.

Издание newsnn.ru сообщает, что в текущем году бизнес-школой СКОЛКОВО было запущено 7 образовательных курсов в дистанционном формате. Отмечается, что в школе стали двигаться в направлении онлайн-обучения еще до начала пандемии коронавируса и она только поспособствовала ускорению процесса. Сегодня в портфеле онлайн-продуктов СКОЛКОВО представлены следующие курсы: «Управление проектами: как правильно делать правильные вещи», «Переговоры в новой реальности: от выживания к успеху», «Re-start. Новый Я в новом мире», «Бренд, которому доверяют», «Экосистемы бизнеса: платформенная бизнес-модель», «Разумный инвестор» и «Основы цифровизации бизнеса». В результате онлайн-продуктами заинтересовались около двадцати процентов обучающихся, которые ранее учились в очном формате. Такие показатели были достигнуты во многом благодаря обновленной образовательной платформе, уникальному дизайну и высокому качеству курсов, которые включают видео и трансляции. По словам директора по онлайн-программам Московской школы управления СКОЛКОВО Ирины Шашкиной, в результате сложившейся ситуации к онлайн-проектам проявляют интерес люди, которые еще многие годы сидели бы в офлайне. «Коронакризис» способствовал изменению внутренней мотивации студентов к образованию, отношения ко времени и деньгам», - рассказала она. Также она подчеркнула, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация стимулирует рост спроса на получение образования высокого качества. По словам Шашкиной, в данном вопросе значительными являются разные детали, начиная от дизайна и оформления и заканчивая форматами асинхронного взаимодействия. Тем не менее участники дискуссии отметили, что дистанционный формат обучения не может полностью заменить традиционную учебу в очном режиме. Но уровень развития современных технологий способен обеспечить эффект присутствия при условии качественной трансляции. Отмечается, что при обучении в онлайн-формате в бизнес-школе СКОЛКОВО применяют разные стимулирующие инструменты, побуждающие студентов к обучению. В ближайшее время школа планирует привлечь к работе AR-студии. “Применение технологий дополненной реальности, таких, например, как сколковский GlassRoom, создающий у зрителя полную иллюзию физического нахождения в реальном учебном классе, позволяет гибко адаптировать сюжет, подачу и форматы под разные запросы целевой аудитории”, - отметила Майя Стравинская, директор по цифровому образовательному опыту Московской школы управления СКОЛКОВО. В конце дискуссии участники сошлись во мнении, что будущее - за комбинированными форматами обучения и традиционное очное образование останется востребованным.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter