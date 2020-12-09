Глава Белгородской области провел второй прием жителей области

Напомним, первый личный прием у нового главы региона состоялся 2 декабря. Тогда на встречу с Гладковым записались 25 человек. От них поступили жалобы на коммунальные и социальные службы, медицину. Третья встреча была запланирована на 9 декабря. В пресс-службе сообщили, что общее число записавшихся на прием к врио губернатора составило 100 человек.