Глава Белгородской области провел второй прием жителей области

Глава Белгородской области провел второй прием жителей области

Сегодня, 16:11ОбществоPhoto: фрагмент видео
Второй личный прием у врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова прошел 8 декабря. В этот раз главе региона удалось побеседовать с 40 гражданами. Встреча длилась более 7 часов.

Как отметили в пресс-службе региональной администрации, в этот раз на прием пришло довольно много жителей дачных и коттеджных поселков. Они жаловались на работу инженерных коммуникаций, а также на неадекватную социальную инфраструктуру, пишет bel.ru.

После разговора с ними Вячеслав Гладков написал в социальной сети, что общение с дачниками выявило серьезные проблемы. И чтобы их решить, придется достаточно глубоко копать, вплоть до системы выдачи земельных участков.

Также глава региона отметил, что на приеме была доброжелательная и конструктивная обстановка. Особенно понравилось то, что люди приходили не просто пожаловаться, они предлагали свои варианты решения проблем. Вячеслав Гладков пообещал учесть услышанное и подумать над дополнительными мерами защиты белгородцев.

Напомним, первый личный прием у нового главы региона состоялся 2 декабря. Тогда на встречу с Гладковым записались 25 человек. От них поступили жалобы на коммунальные и социальные службы, медицину. Третья встреча была запланирована на 9 декабря. В пресс-службе сообщили, что общее число записавшихся на прием к врио губернатора составило 100 человек.

Вячеслав Гладков заявил, что намерен выполнить данное 2 недели назад обещание – ответить на все вопросы тех, кто придет к нему на личный прием.

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