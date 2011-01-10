Мавроди хочет возродить МММ

Как сообщает «Лента.Ru», в видеобращении к читателям своего блога Мавроди подчеркнул, что сам он к деньгам отношения иметь не будет: все выплаты будут осуществляться самими участниками системы. Для этого в МММ-2011 будет введена структура «десятников» и «сотников», причем каждый отдельный человек будет знать из всей системы только своего «десятника», а «десятник» - только 10 членов своей десятки и «сотника».