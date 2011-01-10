Мавроди хочет возродить МММ
Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди 10 января в своем блоге объявил о начале новой акции: МММ-2011 («Мы Можем Многое – 2011»).
Как сообщает «Лента.Ru», в видеобращении к читателям своего блога Мавроди подчеркнул, что сам он к деньгам отношения иметь не будет: все выплаты будут осуществляться самими участниками системы. Для этого в МММ-2011 будет введена структура «десятников» и «сотников», причем каждый отдельный человек будет знать из всей системы только своего «десятника», а «десятник» - только 10 членов своей десятки и «сотника».
Проект «МММ-2011» представляет собой финансовую пирамиду и построен по той же схеме, что и МММ. Сам Мавроди, однако, считает, что его новый проект абсолютно законен. Денежные операции будет осуществлять не он, а сами участники пирамиды через систему электронных платежей WebMoney.
От деятельности МММ пострадали миллионы россиян.
© TagilCity.ru по материалам «Лента.Ru»