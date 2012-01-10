Buick показал очень маленький кроссовер

Габаритная длина пятиместного вседорожника составляет 4,2 метра, а его колесная база равна 2,5 метра. Как говорится в официальном сообщении «Бьюика», объем багажника автомобиля при поднятых сиденьях второго ряда равен 533 литрам, при этом у основных конкурентов, к которым в компании относят Audi Q3 и BMW X1, этот показатель равен 460 и 480 литрам соответственно. При сложенных креслах свободное пространство в грузовом отсеке Encore увеличивается до 1372 литров.

Новинка получила 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 148 лошадиных сил (200 Нм), работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики и данные о топливной экономичности автомобиля пока не разглашаются. Также компания Buick ничего не сообщила о том, с каким типом привода будет предлагаться такая машина. Ожидается, что «в базе» Encore будет доступен только с передним приводом, а за доплату у кроссовера появится и полноприводная трансмиссия.