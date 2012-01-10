Рабочие УВЗ на танках въедут в Екатеринбург

Ожидается, что митинг пройдет 28 января. Ранее сообщалось, что событие состоится в феврале.

Каксообщил источник информагентства, знакомый с ходом организации митинга,уже подана заявка на его проведение. Ожидается, что в акциина Привокзальной площади примут участие 5-6 тыс. человек. Не исключено, что к митингующим присоединятся рабочие других предприятий.

У наспромышленный регион. Многих задело то, что так называемые „хомячки“,которые выходят на митинги против итогов выборов, называют рабочих„быдлом“. Мы хотим показать, что мы работаем, производим продукцию,нужную государству. Нам некогда в интернете сидеть рассказал одиниз организаторов.

Руководитель общественной приемной ВладимираПутина в Свердловской области Анатолий Сухов с одобрением отнессяк планам группы рабочих Уралвагонзавода приехать в Екатеринбург на танкеТ-90С для проведения митинга в поддержку председателя правительства.

Молодцырабочие, я считаю, что они совершенно справедливо высказаливозмущение по поводу оскорблений, прозвучавших в ихадрес после того, как они заявили о своей поддержке Владимира Путина заявил Анатолий Сухов сегодня, 10 января, корреспонденту «УралПолит.Ru».

В то жевремя Анатолий Сухов не уверен, что танковый пробег Нижний Тагил —Екатеринбург действительно состоится. По его словам, это мероприятиедолжно быть согласовано с рядом властных структур и пройдет только в томслучае, если будет признано полностью законным. «Так что будет это илинет — пока точно неизвестно», — отметил он.

Ранее на сайтекорпорации УВЗ был опубликован манифест о поддержке курса развитиястраны, которое предлагает правительство Владимира Путина. Тогда же былообъявлено о создании на УВЗ комитета в поддержку Владимира Путина.