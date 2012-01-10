Специальное предложение на SKODA Yeti!

ŠKODAAUTO Россия объявляет о начале действия специального выгодного предложения на приобретение ŠKODAYeti во всех официальных дилерских центрах марки. С 1 января 2012 года клиенты смогут купить вместительный и комфортабельный кроссовер Yeti по привлекательной цене при заказе автомобиля со специальными пакетами, включающими широкий набор дополнительных опций:

Панорамная крыша с электрическим приводом

Комбинированный салон кожа-алькантара

Электропривод водительского сиденья

Ассистент парковки

2- зонный климат-контроль Climatronic

Предложение распространяется на ŠKODAYeti в комплектациях Active,Ambition и Elegance. Это позволяет сэкономить до 54 000 рублей или 35% от полной стоимости опций.*

Yeti взял все самое лучшее из более чем столетнего опыта ŠKODA по производству автомобилей. С появлением ŠKODA Yeti компания ŠKODA AUTO укрепила свои позиции на рынке, расширив модельный ряд автомобилем, отличным от других представителей сегмента. Благодаря высокому дорожному просвету (180 мм) он превосходно справляется с труднопроходимыми участками местности, не теряя при этом в динамике движения по асфальту, что делает его более привлекательным на фоне обычных автомобилей для семейных поездок. Кроме того, ŠKODA Yeti обеспечивает максимальную защиту пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Наглядным тому подтверждением является максимально возможный рейтинг – пять звезд, который Yeti получил при прохождении краш-тестов по независимой методике EuroNCAP.

Полноприводная версия ŠKODA Yeti оснащается мощным 4-цилиндровым двигателем 1.8 TSI 112 кВт (152 л. с.), который устанавливается на автомобиль в паре с 6-ти ступенчатой механической или автоматической коробкой переключения передач DSG. Двигатель развивает максимальный крутящий момент 250 Н·м при низкой частоте вращения коленчатого вала, а полная тяговая мощность доступна в диапазоне от 1500 до 4200 об/мин. В смешанном цикле движения полноприводная модификация расходует в среднем 8,0 литров топлива на 100 км и выбрасывает 189 г CO2 на 1 км. Снизить расход топлива удалось за счет использования двухступенчатого масляного насоса. Он развивает давление 1,8 бар при частоте вращения до 3500 об/мин и 3,3 бара при большей частоте, когда для смазки требуется больше масла. Двигатель соответствует требованиям стандарта токсичности отработавших газов Евро 5.

Также на Yetiустанавливается бензиновый турбированный двигатель TSI объемом 1,2 литра. Этот мотор развивает мощность в 77 кВт (105 л.с.) и достигает максимального крутящего момента 175 Нм в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин. Покупателям предлагается на выбор две трансмиссии – 6-ти ступенчатая механическая или инновационная 7-ми ступенчатая DSG.

* СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ПАКЕТ ACTIVE

Магнитола SWING - 2 DIN, CD, MP3 16 700р.

Противотуманные фары 7 400р.

Тонировка задних стекол SUNSET 3 290р.

полная стоимость опции 27 390р.

ВЫГОДА 8 490р. (31%)

стоимость пакета 18 900р.

ПАКЕТ AMBITION1

4- спицевое кожаное рулевое колесо 7 800р.

Передний подлокотник Jumbo Box 7 100р.

Аудиоразъем 700р

Задний парктроник 13 500р.

полная стоимость опции 29 100р.

ВЫГОДА 9 200р. (32%)

стоимость пакета 19 900р.

Подробности акции по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64