Тагильчане стали лауреатами конкурса ледовых скульптур в Екатеринбурге
10 января 2012, 12:38Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге подвели итоги рождественского конкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Тагильчане Сергей Бутурлин и Сергей Зубцов, представившие работу «Освободители», получили специальный приз Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
В конкурсе участвовали скульпторы из 16 регионов России. Победителями стали мастера из Хабаровска с работой «На сопках Манчжурии. Заступление Божией Матери». Конкурсные работы запомнились екатеринбуржцам не только красотой и мастерством исполнения, но и сложностью названий. Например, второе место заняла скульптура под названием «И пал Ливонский рыцарь на озере Чудском».
Приз зрительских симпатий получили иркутские мастера со скульптурой «О Кресте нашем».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей