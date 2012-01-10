Тагильчане стали лауреатами конкурса ледовых скульптур в Екатеринбурге

В конкурсе участвовали скульпторы из 16 регионов России. Победителями стали мастера из Хабаровска с работой «На сопках Манчжурии. Заступление Божией Матери». Конкурсные работы запомнились екатеринбуржцам не только красотой и мастерством исполнения, но и сложностью названий. Например, второе место заняла скульптура под названием «И пал Ливонский рыцарь на озере Чудском».