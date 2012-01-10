Уралвагонзавод переходит на электронные торги

Заказы на поставку товаров, работ и услуг будут размещаться на электронном торговом портале «b2b-uvz», который входит в торговую систему B2B-Center. На первом этапе их объем составит около 60 процентовот общего числа закупок предприятия, сообщает пресс-служба корпорации.

Посредством электронных торгов планируется приобретать узлы и агрегатыдля дорожно-строительной и спецтехники, продукции вагоностроения. Приэтом неважно, серийно изготавливаются изделия, проходят модернизацию илинаходятся только на стадии разработки. Необходимые для комплектациипроизводственной площадки оборудование, сырье, расходные материалыи услуги также будут покупаться через торговый портал.

Электронныйспособ, как считают руководители корпорации, позволит повыситьэффективность и закупок, и продаж, обеспечит их прозрачность, а такжерасширит круг деловых партнеров предприятия. Кроме того, использованиеэлектронной торговой площадки позволит существенно снизить стоимостьзакупаемой продукции и услуг. Это произойдет благодаря открытойконкуренции компаний-участников системы В2В-Center, которых сегодня ужеболее 73 000.

Планируется создать пул поставщиков металлургической,нефтехимической и машиностроительной отраслей, выйти на прямыеконтракты с производителями, исключить из закупочных механизмовнеэффективных посредников, создав жесткую конкурентную средув отраслевых закупках. В планах корпорации — активное наращивание долиэлектронных торгов в общем объеме осуществляемых закупок и продажподчеркивает коммерческий директор корпорации «УВЗ» Сергей Голыгин.