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Роспотребнадзор Свердловской области проверил автомобильный рынок: в Нижнем Тагиле есть нарушения
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор Свердловской области проверил автомобильный рынок: в Нижнем Тагиле есть нарушения

10 января 2014, 11:15Общество
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