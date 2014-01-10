Роспотребнадзор Свердловской области проверил автомобильный рынок: в Нижнем Тагиле есть нарушения

Лидером в «рейтинге» нарушений по Свердловской области стало «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя». Кроме того, в течение года было составлено 8 исковых заявлений на сумму 3 140 165 рублей, среди которых 5 исков о расторжении купли-продажи и возврате уплаченных средств, 3 иска в отношении продажи некачественных автомобилей. В настоящее время иски находятся на стадии рассмотрения. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, среди тагильских нарушителей – ООО «Тагил Авто» и ООО «АнК».

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