В Пригородном районе Нижнего Тагила назначен новый прокурор
Сегодня, 18:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Владимир Березин назначен новым прокурором Пригородного района Нижнего Тагила, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. Он сменил Игоря Вейса, уволенного за пьяную езду летом 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее Березин занимал должность прокурора в Карпинске, а с 2009 года — в Краснотурьинске.
Напомним, место прокурора Пригородного района стало свободным после того, как в августе 2019 года уволился Игорь Вейс. 9 июля сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле остановили автомобиль, за рулем которого был Вейс и заподозрили, что он находится в алкогольном опьянении. Суд признал прокурора виновным.
В качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, также его лишили прав на полтора года.
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