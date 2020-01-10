В Пригородном районе Нижнего Тагила назначен новый прокурор

Ранее Березин занимал должность прокурора в Карпинске, а с 2009 года — в Краснотурьинске.

Напомним, место прокурора Пригородного района стало свободным после того, как в августе 2019 года уволился Игорь Вейс. 9 июля сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле остановили автомобиль, за рулем которого был Вейс и заподозрили, что он находится в алкогольном опьянении. Суд признал прокурора виновным.