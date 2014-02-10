Дополнительный выходной после Дня защитника Отечества перенесен на 3 ноября
10 февраля 2014, 11:40Общество
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Согласно Трудовому кодексу РФ, если праздничный день выпадает на выходной, то граждане получают дополнительный день отдыха в будни.
В этом году День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля, попал на воскресенье, поэтому 24 февраля тагильчане могли отдыхать. Однако по Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2014 году» от 28 мая 2013 г. 24 февраля будет рабочим днем, а выходной праздничный день переносится на понедельник 3 ноября 2014 года.
Тем не менее, праздничные программы в честь всех причастных к Дню защитника Отечества состоятся. Подробнее о том, как пройдет этот день в Нижнем Тагиле, станет известно позднее.
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