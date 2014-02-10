«Сбербанк» признал «Этажи» одним из лидеров по ипотеке в рамках программы «Партнер-онлайн»

Как и прежде, на одной площадке встретились представители банка, крупные застройщики и риэлторские компании — обменялись опытом, идеями, планами на будущий год. От лица «Сбербанка» выступил Анатолий Попов, вице-президент, директор департамента организации розничного обслуживания и продаж. Доклад был полезным, особенно порадовала стратегия развития на 2014-й год — увеличение доли на рынке и снижение процентных ставок. Кстати, уже сейчас можно взять ипотеку «Сбербанка» под «минус» 0,5% по всем программам вторичного жилья.



На мероприятии были затронуты темы стандартов обслуживания, новых кредитных технологий, тенденций на рынке строящегося жилья.



С докладом «Автоматизация — ключ к успеху Вашего бизнеса» выступил и представитель компании «Этажи». Андрей Владимирович говорил о внутренних и внешних онлайн сервисах, позволяющих ускорить и сделать более удобным процесс работы сотрудников, партнёров, клиентов. Например, уже сегодня на сайте компании etagi.com можно выбирать недвижимость по карте города — достаточно выделить точками нужный район и задать необходимые параметры. Таким образом можно узнать даже о наличии продаваемых квартир в конкретном доме.



К слову сказать, такая работа даёт положительный результат. Показателем является полученная награда от «Сбербанка» за высокий объём внесенных ипотечных заявок через программу «Партнёр-онлайн» (специальный сервис, разработанный банком) — памятным знаком были удостоены только сильнейшие риэлторские компании России.



Новые технологии — это ещё один фактор, связывающий две федеральные компании. «Современный подход банка чувствуется во всём. Эта конференция превзошла все предыдущие по технологичности — трансляция презентаций была на 3-х больших экранах, каждому участнику установлено специальное приложение для мобильного телефона, во время докладов использовали интерактивное голосованием, была видеотрансляция, - вспоминает Андрей Лесин. - Все доклады были достойными, было интересно послушать друге агентства недвижимости и строительные компании, такие мероприятия ведут к взаимному обогащению, который помогает нам понять потребности клиентов, разработать для них максимально удобные и выгодные продукты».