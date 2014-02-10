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Скончался экс-ректор НТГСПА Владимир Смирнов. Церемония прощания назначена на завтра
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скончался экс-ректор НТГСПА Владимир Смирнов. Церемония прощания назначена на завтра

10 февраля 2014, 13:52Общество
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