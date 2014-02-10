Скончался экс-ректор НТГСПА Владимир Смирнов. Церемония прощания назначена на завтра

Как сообщается на сайте НТГСПА, Владимир Иванович умер 9 февраля после тяжелой болезни.

Для всех нас – преподавателей, сотрудников и студентов академии – это горькая, невосполнимая утрата. Все, кто знает Владимира Ивановича, высоко ценят его человеческие и деловые качества: преданность делу, любовь к педагогической профессии, уважение к традициям, требовательность, принципиальность. Смерть лишила нас возможности живого общения с таким ярким, сильным, мудрым человеком, каким был Владимир Иванович. Но она бессильна перед нашей светлой памятью о нем. Ректорат, профсоюзная организация, студенты, преподаватели и сотрудники академии глубоко скорбят о понесенной утрате и выражают искреннее соболезнование родным и близким Владимира Ивановича говорят коллеги, сотрудники НТГСПА.

Известно, что церемония прощания назначена на завтра, 11 февраля в 12:30 в ПД «Реквием» по адресу: улица Челюскинцев, 47.

Добавим, Владимир Иванович 5 раз избирался на должность ректора Нижнетагильской педагогической академии и суммарно руководил учебным заведением 24 года. Не так давно он подал в отставку, и это почти совпало с моментом, когда Министерство образования причислило любимый многими вуз к неэффективным. После упорной борьбы, в которой активно участвовали и экс-ректор, все же стало ясно, что академию присоединят к РГППУ.