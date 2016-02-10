Появилась петиция в защиту готовящегося к сносу храма на горе Качканар

Он объяснил, что храм начал строиться ещё 17 лет назад. Место и дату строительства лама русского происхождения вычислил с помощью техники «фен-шуй». Чтобы не упустить благоприятный момент, в 1995 году лама начал строительство первой ступы (культового сооружения) на горе Качканар. В дальнейшем монахи неоднократно пытались официально закрепить свои права на эту землю, но каждый раз им отказывали под различными предлогами.

Тем временем монастырь рос и приобретал известность. Ежегодно его посещают до 3000 туристов и паломников, как из России, так и из-за границы. Сейчас в храме постоянно живёт 8 монахов.

Президент буддийской организации уверен, что «ЕВРАЗ» просто не понимает, какие политические последствия может вызвать разрушение этого объекта. Он надеется, что руководство холдинга ещё пересмотрит своё решение.

Мы хотим защитить наше право на беспрепятственное проведение обрядов в месте паломничества, каковым «Шадтчуплинг» стал с момента возведения первой ступы, то есть ещё двенадцать лет назад пишет он.