Сергей Носов поздравил почетного гражданина Нижнего Тагила Ивана Семенова с юбилеем (ФОТО)
10 февраля 2016, 17:15Общество
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9 февраля ему исполнилось 90 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера принимал поздравления Иван Григорьевич Семенов, заслуженный работник России и почетный гражданин Нижнего Тагила. Он отмечал свой юбилей.
Именно благодаря стараниям Ивана Григорьевича музеи нашего города стали известны не только во всей России, но и во всем мире. Также тагильчанин написал две книги серии «Хранители исторического наследия».
Поздравил юбиляра и мэр города Сергей Носов. Он зачитал Семенову поздравление от Владимира Путина, после чего вручил ему медаль «За вклад в развитие города Нижний Тагил». Также поздравляли Ивана Григорьевича его коллеги из музеев, клуба краеведов, совета ветеранов и многие другие.
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