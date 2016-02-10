Сергей Носов поздравил почетного гражданина Нижнего Тагила Ивана Семенова с юбилеем (ФОТО)

Именно благодаря стараниям Ивана Григорьевича музеи нашего города стали известны не только во всей России, но и во всем мире. Также тагильчанин написал две книги серии «Хранители исторического наследия» .

Поздравил юбиляра и мэр города Сергей Носов. Он зачитал Семенову поздравление от Владимира Путина, после чего вручил ему медаль «За вклад в развитие города Нижний Тагил». Также поздравляли Ивана Григорьевича его коллеги из музеев, клуба краеведов, совета ветеранов и многие другие.