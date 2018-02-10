Дети из пригорода Нижнего Тагила побывали в центре для юных правонарушителей (ФОТО)
Тагильские полицейские накануне провели для учеников школы посёлка Горноуральский экскурсию в центре, в котором содержатся несовершеннолетние правонарушители. Мероприятие проводится в рамках акции «Детство без насилия».
Ребятам рассказали о том, что центр существует уже давно. С каждым поступившим туда ребёнком работают квалифицированные специалисты: педагоги, психологи, юристы. Для воспитанников центра предусмотрен целый комплекс мер, при помощи которого поведение юных правонарушителей пытаются корректировать.
Интересно, что подростки могут быть помещены в центр по решению суда. Срок пребывания – до 30 суток. В настоящее время в центре находятся мальчики 7 и 11-ти лет, которые уже нарушили закон.
Зачастую дети оказываются в центре из-за употребления алкоголя, курения, хулиганства, вандализма, драк, краж и других деяний. Кроме того, в центре пребывают несовершеннолетние, ушедшие из дома и не имеющие взаимопонимания со своими родителями.
В центре действует изоляция: двери закрываются на ключ, на окнах установлены решётки. Ходят ребята строем, пользоваться мобильным телефоном им нельзя. В беспрерывном режиме за воспитанниками центра наблюдают камеры.
Полицейские, а также представители Общественного совета при МВД посоветовали гостям – ученикам школы из Горноуральского – задуматься о своём будущем, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
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