Наркоторговцы продавали героин в Нижнем Тагиле через Telegram-канал
Полицейскими был закрыт первый на Урале Telegram-канал, через который граждане Таджикстана продавали героин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.
Уроженцы Таджикистана попытались организовать первый на Урале интернет-магазин по продаже героина. Для продажи своего товара они создали Telеgram-канал, где принимали заявки от клиентов и обозначали адреса закладок.
В управлении наркоконтроля по Свердловской области пояснили, что наркоторговцы появились на уральском рынке еще в начале 2017 года. Через несколько месяцев на их след вышли полицейские. Трое участников группировки были задержаны в Нижнем Тагиле, еще двое – в Екатеринбурге.
Удалось выяснить схему, по которой работали распространители: свердловчане забирали крупные партии наркотиков у своих сообщников в Курганской области, куда товар попадал из Казахстана. После чего героин привозили в Свердловскую область, где он и распространялся. Основная часть «зелья» направлялась в Нижний Тагил и Екатеринбург.
Во время задержания у наркоторговцев изъяли 1,5 кг героина, пишет интернет-газета Znak.
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