Наркоторговцы продавали героин в Нижнем Тагиле через Telegram-канал

Уроженцы Таджикистана попытались организовать первый на Урале интернет-магазин по продаже героина. Для продажи своего товара они создали Telеgram-канал, где принимали заявки от клиентов и обозначали адреса закладок.

В управлении наркоконтроля по Свердловской области пояснили, что наркоторговцы появились на уральском рынке еще в начале 2017 года. Через несколько месяцев на их след вышли полицейские. Трое участников группировки были задержаны в Нижнем Тагиле, еще двое – в Екатеринбурге.

Удалось выяснить схему, по которой работали распространители: свердловчане забирали крупные партии наркотиков у своих сообщников в Курганской области, куда товар попадал из Казахстана. После чего героин привозили в Свердловскую область, где он и распространялся. Основная часть «зелья» направлялась в Нижний Тагил и Екатеринбург.

Во время задержания у наркоторговцев изъяли 1,5 кг героина, пишет интернет-газета Znak.