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Около 200 жителей Екатеринбурга съехали с фонариками со склона Уктуса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 200 жителей Екатеринбурга съехали с фонариками со склона Уктуса

Сегодня, 11:52ОбществоФото: E1.ru
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