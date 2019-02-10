Около 200 жителей Екатеринбурга съехали с фонариками со склона Уктуса
Сегодня, 11:52ОбществоФото: E1.ru
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9 февраля в Екатеринбурге на склоне Уктуса состоялся флэшмоб. Его участники съезжали с горы в полной темноте, подсвечивая себе путь фонариками.
Сюжеты: Екатеринбург
Для проведения мероприятия склон был перекрыт на час. Участники флэшмоба скатывались бесплатно, пропуском служил фонарик.
В 19:30 на всех склонах было выключено освещение, и лыжники со сноубодистами стали съезжать, освещая себе путь фонариками. Длился такой спуск 5 минут.
Также после спуска прошли конкурсы на самый лучший костюм, самый необычный костюм и самый яркий фонарик, пишет E1.ru.
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В Нижнем Тагиле ночное катание с фонариками пройдет 16 февраля на горе Белой.
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