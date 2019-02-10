Около 200 жителей Екатеринбурга съехали с фонариками со склона Уктуса

Для проведения мероприятия склон был перекрыт на час. Участники флэшмоба скатывались бесплатно, пропуском служил фонарик.

В 19:30 на всех склонах было выключено освещение, и лыжники со сноубодистами стали съезжать, освещая себе путь фонариками. Длился такой спуск 5 минут.

Также после спуска прошли конкурсы на самый лучший костюм, самый необычный костюм и самый яркий фонарик, пишет E1.ru.