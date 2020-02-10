Нижний Тагил посетила генеральный консул США Эми Сторроу

Сегодня, 10 февраля, в Нижнем Тагиле прошла встреча с делегацией генерального консульства США, которую провели первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, замглавы города по социальной политике Валерий Суров и председатель гордумы Вадим Раудштейн, сообщает пресс-служба мэрии.
Генконсул Эми Сторроу приступила к своим обязанностям в Екатеринбурге осенью прошлого года и уже побывала в нескольких городах Урала и Сибири.
В Нижнем Тагиле она посетила американское предприятие PRAXAIR. После она побывала в историко-краеведческом музее и осмотрела эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод».
Спасибо тагильчанам за гостеприимство, нас очень тепло встретили. Мы побывали в нескольких местах, но увидели далеко не все, поэтому рассчитываем вернуться в Нижний Тагил, чтобы продолжить знакомство с городом. Мы начали свой визит с посещения предприятия PRAXAIR. Его работники сказали нам, что они очень довольны городом, тем как здесь работается, что у них очень хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. У нас есть варианты взаимодействия в области бизнеса, здравоохранения, науки, культуры,заявила Эми Сторроу.
Представители Нижнего Тагила поблагодарили генконсула за визит и предложили продолжить сотрудничество в рамках помощи бизнесу и в сфере индустриального туризма.