Нижний Тагил посетила генеральный консул США Эми Сторроу

Спасибо тагильчанам за гостеприимство, нас очень тепло встретили. Мы побывали в нескольких местах, но увидели далеко не все, поэтому рассчитываем вернуться в Нижний Тагил, чтобы продолжить знакомство с городом. Мы начали свой визит с посещения предприятия PRAXAIR. Его работники сказали нам, что они очень довольны городом, тем как здесь работается, что у них очень хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. У нас есть варианты взаимодействия в области бизнеса, здравоохранения, науки, культуры,заявила Эми Сторроу.