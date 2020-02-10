Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Свердловской области стали врачи
Сегодня, 17:14ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах бюджетников в области за 2019 год. Больше всего заработали медики с высшем образованием, в среднем 79,9 тысяч рублей.
Следующими в рейтинге идут преподаватели вузов — 79,3 тысяч рублей. На третьем месте научные работники — 74,3 тысячи рублей.
Средняя заработная плата учителей составила 38 тысяч рублей, воспитателей в детских садах — 34,5 тысяч рублей, педагогов дополнительного образования — 39,2 тысячи рублей.
Самые маленькие зарплаты получают средний и младший медперсонал — 38,4 и 36,6 тысяч рублей соответственно.
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