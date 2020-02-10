В Нижнем Тагиле появилось творческое пространство «Сбор»

Организацией занимаются местные сотрудницы — руководитель театральной студии «Зазеркалье» и руководитель народного ансамбля «Славица» Кристина Клинчаева. По их словам, название «Сбор» — это аббревиатура от «Союз бедных ораторов».

Ирина Голубка рассказала TagilCity.ru, что первый «Сбор» в формате поэтического вечера пройдёт на свободную тематику. Участники театра «Зазеркалье» также прочитают несколько произведений, так что любители поэзии, которые стесняются читать могут просто придти послушать. Следующие поэтические вечера уже будут тематическими.

Всех пришедших обещают напоить горячими напитками и накормить печеньем.

Вход строго в веселеньких носочках, так как при входе участники СБОРов будут снимать обувь,говорят организаторы.