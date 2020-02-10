В Нижнем Тагиле зачислили более двух тысяч первоклашек

Наиболее «популярными» при выборе родителей стали гимназия № 18, политехническая гимназия, лицей № 39, школы № 100, 95, 61, 75/42 и 9. В эти учреждения были поданы больше всего заявлений на прием в первый класс. В связи с этим в следующем году в них планируют открыть дополнительные классы.