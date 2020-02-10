В Нижнем Тагиле зачислили более двух тысяч первоклашек

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В Нижнем Тагиле в период с 1 по 10 февраля в первые классы зачислены 2485 детей, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на управление образование.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наиболее «популярными» при выборе родителей стали гимназия № 18, политехническая гимназия, лицей № 39, школы № 100, 95, 61, 75/42 и 9. В эти учреждения были поданы больше всего заявлений на прием в первый класс. В связи с этим в следующем году в них планируют открыть дополнительные классы.
С 1 февраля проходит запись детей, которые проживают на закрепленных за конкретными школами территориях. Подать заявление можно в МФЦ, на сайте образовательных услуг Свердловской области, портал госуслуг и школы. С 1 июня будет осуществляться набор на свободные места детей из других районов.
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