3 млн грантов получили коллективы Дворца нацкультур в Нижнем Тагиле

В конкурсном отборе участвовали категории в двух номинациях — коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческих группы победили в первой номинации и получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч. Отбор производился из 61 участника из 45 муниципалитетов Свердловской области.