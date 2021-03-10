3 млн грантов получили коллективы Дворца нацкультур в Нижнем Тагиле

3 млн грантов получили коллективы Дворца нацкультур в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:22ОбществоФото: 2gis.ru
Три миллиона рублей грантов получили творческие коллективы Дворца национальных культур на Руднике в Нижнем Тагиле. Отбор проходил в рамках национального проекта «Культура».

В конкурсном отборе участвовали категории в двух номинациях — коллективы до 10 человек и до 25 человек. Три творческих группы победили в первой номинации и получили по полмиллиона рублей, во второй победу одержали шесть коллективов, они получили по 250 тысяч. Отбор производился из 61 участника из 45 муниципалитетов Свердловской области.

Комиссия конкурса учитывала количество российских и зарубежных наград коллектива, стаж и наличие подменных сотрудников.

Деньги с гранта можно будет направить для приобретения транспорта или творческого реквизита.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что тагильские некоммерческие организации, а также осударственные и муниципальные учреждения могут принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов. В 2021 году конкурс впервые будет проведен в Нижнем Тагиле. Заявки от участников принимаются до 31 марта 2021 года. Победители будут определены 27 апреля. Лучшим проектам будут предоставлены гранты на реализацию.

Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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