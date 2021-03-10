Общественники примут участие в организации праймериз «Единой России»

«Единая Россия» — единственная партия, которая публично проводит эту процедуру, позволяющую выбрать достойных кандидатов на всех уровнях выборов. Учитывая, что последний год мы все пережили в состоянии карантина, а также всех негативных последствий пандемии, мы видим повышение значимости работы общественных организаций и волонтеров. Поэтому многие граждане будут поддерживать своими голосами в первую очередь тех, кто оказывал им помощь в сложное время. При этом партия достаточно ярко себя проявила в период пандемии, активно помогая врачам и нуждающимся гражданам. Поэтому вполне закономерно, что в период предварительного голосования «Единой России» появятся новые участники из числа волонтеров и общественников, которые будут иметь хороший потенциал на победу», — говорит он.