Госдума решила увеличить майские праздники за счет сокращения новогодних

В феврале премьер и кандидат в президенты Владимир Путин предложил сократить новогодние каникулы, ограничив их днем 7 января, добавив выходных в мае. Как заявил он на съезде РСПП, долгое празднование «для здоровья тяжеловато». Зимний отдых за счет майского был удлинен в 2004 г. по инициативе единороссов.

Поправками сокращаются зимние каникулы с десяти до восьми дней — они продлятся с 1 по 8 января включительно. «Два освобождающихся дня правительство России сможет заблаговременно, не позднее, чем за месяц до Нового года, прибавлять к любому государственному празднику. Мы предполагаем, что это будет либо 1 мая, либо 9 мая, в зависимости от того, какой из этих дней будет ближе к выходным, и где можно будет создать каникулы», — пояснил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.