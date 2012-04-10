Омолаживающая новинка в профилактории УВЗ

По данным пресс-службы УВЗ, новое оборудование стоит 133тысячи рублей. Усовершенствование медицинской базы профилактория- одно изприоритетных направлений развития программы по оздоровлению трудящихсяУралвагонзавода. Только в 2011 году на оздоровительный отдых своих работников,членов их семей и ветеранов предприятие потратило 71,5 млн. рублей, а в«Пихтовых горах» отдохнуло 2 184 человека.

Услугами профилактория зачастую пользуются взрослые идети с заболеваниями опорно-двигательногоаппарата, центральной нервной и сердечнососудистой систем, с кожными заболеваниями, избыточным весом имногими другими проблемами, решать которые удается только благодаря привлечению высококлассныхмедицинских специалистов и использованию современных медицинских технологий. Вих числе широкий спектр ванн - минеральная, жемчужная, гидромассажная, сухаяуглекислая; душей - шарко, циркулярный, дождевой, подводный; грязелечебница иэлектролечение, разнообразные массажи и многие другие процедуры.

Главный врач «Пихтовых гор» Светлана Ефремова уверяет,что тагильчанам не нужно искать место для оздоровления за пределами города:

Внашем профилактории есть самые современные технологии и методы, и по своейоснащённости он нисколько не уступает другим известным санаториям Урала.

Врачебная косметологиявключает множество процедур, оздоравливающих и укрепляющих организм и позволяющих вам выглядеть отлично: пиллинг, прессотерапия, микротоки, микрошлифовка кожи, электроэпиляция, эпиляция и многие другие.