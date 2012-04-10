Омолаживающая новинка в профилактории УВЗ
Новая SPA-процедура появилась в санатории-профилактории «Пихтовые горы» - оздоровительном учреждении «Уралвагонзавода». Речь о кедровой здравнице, или кедровой бочке, которая обладает большим лечебным и восстанавливающим эффектом. Во время процедуры из организма выводятся шлаки и токсины, тонизируется организм, успокаивается нервная система. Таким образом, можно судить и об омолаживающем эффекте «бочки».
По данным пресс-службы УВЗ, новое оборудование стоит 133тысячи рублей. Усовершенствование медицинской базы профилактория- одно изприоритетных направлений развития программы по оздоровлению трудящихсяУралвагонзавода. Только в 2011 году на оздоровительный отдых своих работников,членов их семей и ветеранов предприятие потратило 71,5 млн. рублей, а в«Пихтовых горах» отдохнуло 2 184 человека.
Услугами профилактория зачастую пользуются взрослые идети с заболеваниями опорно-двигательногоаппарата, центральной нервной и сердечнососудистой систем, с кожными заболеваниями, избыточным весом имногими другими проблемами, решать которые удается только благодаря привлечению высококлассныхмедицинских специалистов и использованию современных медицинских технологий. Вих числе широкий спектр ванн - минеральная, жемчужная, гидромассажная, сухаяуглекислая; душей - шарко, циркулярный, дождевой, подводный; грязелечебница иэлектролечение, разнообразные массажи и многие другие процедуры.
Главный врач «Пихтовых гор» Светлана Ефремова уверяет,что тагильчанам не нужно искать место для оздоровления за пределами города:
Внашем профилактории есть самые современные технологии и методы, и по своейоснащённости он нисколько не уступает другим известным санаториям Урала.
Врачебная косметологиявключает множество процедур, оздоравливающих и укрепляющих организм и позволяющих вам выглядеть отлично: пиллинг, прессотерапия, микротоки, микрошлифовка кожи, электроэпиляция, эпиляция и многие другие.
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