Chevrolet отзовет в России компакт-кары Spark
Компания Chevrolet отзовет в России компактные хэтчбеки Spark из-за проблем с рулевым управлением. На ремонт придется отправиться автомобилям, которые были проданы с 31 декабря 2013 года. Всего под сервисную кампанию попадет 21 машина, говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Существует вероятность того, что при производстве транспортных средств была некорректно осуществлена сборка клеммового соединения промежуточного вала и рулевой рейки», – сказано в документе. Неисправность способна вызвать разъединение этих деталей, что может привести к отказу рулевого управления.
Всех владельцев дефектных «Спарков» Chevrolet оповестит о необходимости приехать в дилерский центр для устранения неисправности. Кроме того, хозяева попадающих под отзыв машин сами могут по VIN-номеру проверить причастность своего автомобиля к акции и записаться на ремонт самостоятельно.
В пятницу, 11 апреля, также стало известно, что концерн General Motors повторно отзовет в США почти 2,2 миллиона автомобилей, ранее попавших под масштабную сервисную кампанию в связи с дефектом замка зажигания. В частности, будут отозваны модели Chevrolet Cobalt (2005-2010 модельного года) и HHR (2006-2011).