Chevrolet отзовет в России компакт-кары Spark

«Существует вероятность того, что при производстве транспортных средств была некорректно осуществлена сборка клеммового соединения промежуточного вала и рулевой рейки», – сказано в документе. Неисправность способна вызвать разъединение этих деталей, что может привести к отказу рулевого управления.

Всех владельцев дефектных «Спарков» Chevrolet оповестит о необходимости приехать в дилерский центр для устранения неисправности. Кроме того, хозяева попадающих под отзыв машин сами могут по VIN-номеру проверить причастность своего автомобиля к акции и записаться на ремонт самостоятельно.