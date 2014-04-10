Грузоперевозки в России: решение проблем транспортировки

Услугами транспортировки грузов сегодня активно пользуются не только крупные и средние предприятия, но и малый бизнес, а также физические лица. Причина такой популярности - развитие сети компаний, предоставляющих соответствующие услуги, повышение качества сервиса и ценовая доступность.

Это помогает решать важные вопросы бизнеса с максимальным удобством. В зависимости от специфики, дальности и объема транспортируемого товара, различают несколько видов доставки грузов. Основными характеристиками в данном случае выступают дальность и вид транспорта, которым осуществляется перевозка. Наиболее распространена доставка автомобилями различного тоннажа. Они незаменимы при перевозке негабаритных товаров или продуктов, требующих особых условий хранения. Кроме этого, именно автотранспортом разрешено отправлять некоторые опасные грузы, требующие специальных креплений или охраны.

Также популярны перевозки железнодорожным транспортом, которым осуществляется доставка груза по России, странам СНГ и Европы. Транспортные компании, специализирующиеся именно на этом типе услуг, предоставляют широкий выбор специфического подвижного состава: товарные, багажные и почтовые вагоны, открытые платформы и так далее. В данном случае непременно следует позаботиться о страховании груза и составлении полного комплекта документации для успешного завершения доставки и обеспечения экспедирования.

Грузоперевозки морским транспортом используются в основном для межконтинентальных и международных доставок. Здесь чаще всего используется сразу несколько видов транспорта: для перемещения груза в порт и для его доставки по месту назначения после прибытия. Поэтому следует тщательно подбирать компанию по мультимодальным перевозкам, логисты которой смогут обеспечить максимально оперативную и выгодную транспортировку заказа.

Наиболее затратным способом перевозок, являются авиаперелеты, но их эффективность полностью оправдывает стоимость. Ведь так можно доставлять товары и в пределах России, и по всему миру в предельно сжатые сроки. Ограничениям могут подвергаться только чрезмерно большие по массе грузы, а также едкие или легковоспламеняющиеся вещества.