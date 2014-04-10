Нижнетагильский огнеупорный завод: «Перевод на иной график будет зависеть от объемов производства»

А сейчас на заводе вновь начали ходить слухи о трудностях - рабочие обсуждают новый возможный график работы: с мая всех переводят на трехдневный график работы, в апреле уже принудили взять 4 дня без содержания. Этой информацией с TagilCity.ru поделился пользователь, пожелавший остаться анонимным. Всё это является серьезным толчком к сокращению, хотя и о нем говорит рано.

Для того чтобы подтвердить или развеять сомнения по данному вопросу, мы обратились к директору Нижнетагильского огнеупорного завода. На вопрос ответил Штафетов Вячеслав Викторович.

Никого не принуждают. В силу того, что мы остановились, мы не запрещаем, а, грубо говоря, разрешаем всем, если кому-то необходимо дополнительное время для отдыха. Приказ сделали, ознакомили заранее, но будет осуществлен перевод или нет, будет зависеть от нашего производства. Пока мы делаем все, чтобы нарастить объемы и не отправлять людей на «простой».

Несмотря на то, что потеря заказов привела к невостребованности персонала, руководство старается обеспечить занятость персонала и сохранить рабочие места. Большие кадровые сокращения, как в Челябинской области (на ООО «ЧТЗ-Уралтрак») вследствие оптимизации числа сотрудников, станут ударом для тагильских заводчан. Однако говорить об этом пока рано.

Напротив, на некотором подъеме сейчас находится химическая промышленность, а на таком производстве не обойтись без хорошо обустроенной лаборатории. Для полного комплекта нужно купить лабораторные весы, центрифугу, спектрометр и другое исследовательское оборудование, ну и, само собой, нанять грамотных специалистов.