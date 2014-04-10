Особые курсы для детей мигрантов от Центральной библиотеки Нижнего Тагила

Полное погружение в русскую языковую среду усилит эффект от занятий. В рамках занятий предполагается активная адаптация детей-мигрантов через игры, театрализацию, различные виды изобразительной техники (аппликация, оригами).

Используемые в работе обучающие технологии способствуют пробуждению фантазии, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, развивают ручные умения, способствуют формированию добрых чувств к окружающим.

Приглашаются дети-дошкольники и учащиеся 1-2 классов, испытывающие сложности и проблемы при изучении русского языка. Запись в группы проводится по телефону 25-09-29 (Начапкина Ольга Анатольевна, Амирова Лариса Владимировна) сообщают организаторы.

Также в библиотеке мигрантам будет предоставлен доступ к порталам госуслуг и предложена возможность связаться с родственниками по Интернету.