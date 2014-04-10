Особые курсы для детей мигрантов от Центральной библиотеки Нижнего Тагила
Центральная городская библиотека начинает набор детей мигрантов в возрасте 6 – 8 лет и их мам в учебные группы по программе «Учимся жить вместе». Программа является интегрированным курсом для социальной адаптации детей мигрантов (и их родителей) через развитие культуры речи и творческих способностей.
Полное погружение в русскую языковую среду усилит эффект от занятий. В рамках занятий предполагается активная адаптация детей-мигрантов через игры, театрализацию, различные виды изобразительной техники (аппликация, оригами).
Используемые в работе обучающие технологии способствуют пробуждению фантазии, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, развивают ручные умения, способствуют формированию добрых чувств к окружающим.
Приглашаются дети-дошкольники и учащиеся 1-2 классов, испытывающие сложности и проблемы при изучении русского языка. Запись в группы проводится по телефону 25-09-29 (Начапкина Ольга Анатольевна, Амирова Лариса Владимировна) сообщают организаторы.
Также в библиотеке мигрантам будет предоставлен доступ к порталам госуслуг и предложена возможность связаться с родственниками по Интернету.
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