В Сети раскрыли `младшего брата` Hyundai ix35

Кроссовер, выполненный в духе седана Genesis нового поколения, разрабатывался специально для китайского рынка. Ожидается, что модель будет выпускаться на совместном предприятии компаний Hyundai и BAIC. В его основу ляжет платформа компактного хэтчбека i20, а моторная гамма будет включать 1,2- и 1,4-литровые бензиновые агрегаты, а также турбодизель объемом 1,4 литра.