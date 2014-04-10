В Сети раскрыли `младшего брата` Hyundai ix35
10 апреля 2014, 08:23ОбществоРОман БОТов
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На сайте Jokerforblog появилось изображение компактного кроссовера Hyundai, который займет место в модельном ряду на ступеньку ниже вседорожника ix35. Публичная премьера новинки, которая, вероятно, получит название ix25, состоится на Пекинском автосалоне.
Кроссовер, выполненный в духе седана Genesis нового поколения, разрабатывался специально для китайского рынка. Ожидается, что модель будет выпускаться на совместном предприятии компаний Hyundai и BAIC. В его основу ляжет платформа компактного хэтчбека i20, а моторная гамма будет включать 1,2- и 1,4-литровые бензиновые агрегаты, а также турбодизель объемом 1,4 литра.
В Hyundai задумались о создании компактного кроссовера несколько лет назад. В начале 2011 года на Детройтском автосалоне дебютировал концептуальный вседорожник Curb, внешний вид которого разрабатывался в дизайнерском центре корейской марки в Калифорнии. Прототип оснастили бензиновой «турбочетверкой», отдача которой составила 177 лошадиных сил и 229 Нм крутящего момента.
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