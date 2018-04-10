1 миллиард просмотров в сутки собирается на «Рекомендациях» Вконтакте

По словам управляющего директора социальной сети Андрея Рогозова, такие результаты достигнуты благодаря непрерывному совершенствованию определения пользовательских интересов. Сотни тысяч посетителей Вконтакте создают миллионы уникальных только для этой соцсети постов.

«Рекомендации» были представлены официально осенью 2017 года. Наиболее интересные авторы наделяются специальной отметкой - огнем Прометея, что даст повышенный охват.

В декабре 2017 года сообщества сети заработали более четверти миллиарда рублей, это означает, что общая годовая выручка создателей интересного контента выросла вдвое. На сотню крупнейших сообществ уходит меньше 20% дохода. Связано это с тем, что на площадке зарабатывают группы разной численности.