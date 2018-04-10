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Бывшие инспекторы ДПС Екатеринбурга получили 8 лет колонии за взятку в 12 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшие инспекторы ДПС Екатеринбурга получили 8 лет колонии за взятку в 12 тыс. рублей

10 апреля, 14:10Общество
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