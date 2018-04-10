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VK Fest продал 10 тысяч билетов до объявления подробностей фестиваля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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VK Fest продал 10 тысяч билетов до объявления подробностей фестиваля

10 апреля, 23:05Общество
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