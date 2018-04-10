VK Fest продал 10 тысяч билетов до объявления подробностей фестиваля
10 апреля, 23:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фестиваль состоится в конце июля в Санкт-Петербурге
Билеты на фестиваль были запущены в реализацию в ноябре. В апреле появился первый анонс о масштабном редизайне мероприятия, впервые за 4 года существования. Программа VK Fest формируется на основании отметок «Нравится» в сообществе мероприятия.
До того, как стала известна информация о хедлайнерах, были реализованы 10 тысяч билетов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей