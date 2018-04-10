Житель Полевского выплатил 1 млн рублей за моральный ущерб только после ареста мебели

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и обязал выплатить 1 млн рублей матери погибшего. Но от выплат осужденный уклонялся. Как только исполнительный документ поступал в организации, где работал должник, он увольнялся, сменив таким образом 3 места работы.