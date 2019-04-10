До 20 лет тюрьмы грозит екатеринбурженке за посылку с наркотиками из Польши
Сегодня, 15:25ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Екатеринбурга задержана при получении посылки с наркотиками из Польши, сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, 24-летняя свердловчанка была задержана таможенниками в Кольцово, она получала посылку, в которой находились запрещенные таблетки, доставленные из Польши.
По результатам экспертизы, таблетки содержат вещество эфедрон, являющееся наркотиком. Общая масса наркотического вещества в посылке составила 10,6 грамма.
Данное вещество запрещено к ввозу на территорию ЕАЭС. Оно применяется наркозависимыми для стимуляции адренергической системы.
Девушка призналась, что заказала таблетки через интернет. В отношении нее возбуждено уголовное дело, свердловчанке грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что, по итогам 2018 года, в Свердловской области на 36% уменьшилось число смертей от наркотических веществ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей