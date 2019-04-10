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До 20 лет тюрьмы грозит екатеринбурженке за посылку с наркотиками из Польши
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 20 лет тюрьмы грозит екатеринбурженке за посылку с наркотиками из Польши

Сегодня, 15:25ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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