До 20 лет тюрьмы грозит екатеринбурженке за посылку с наркотиками из Польши

По предварительной информации, 24-летняя свердловчанка была задержана таможенниками в Кольцово, она получала посылку, в которой находились запрещенные таблетки, доставленные из Польши.

По результатам экспертизы, таблетки содержат вещество эфедрон, являющееся наркотиком. Общая масса наркотического вещества в посылке составила 10,6 грамма.

Данное вещество запрещено к ввозу на территорию ЕАЭС. Оно применяется наркозависимыми для стимуляции адренергической системы.

Девушка призналась, что заказала таблетки через интернет. В отношении нее возбуждено уголовное дело, свердловчанке грозит до 20 лет лишения свободы.