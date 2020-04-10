Регионы оседлали вирусную повестку

Портал Gorod55.ru пишет, что всероссийское голосование запланированное на 22 апреля, перенесено по причине быстрого распространения коронавируса COVID-19.

Так, на официальном аккаунте регионального правительства Ростовской области скандальный ролик был опубликован вечером восьмого апреля. Немного позже видео залили и власти Калининградской области. Интересно, что ролик сделан очень профессионально. Его создатели имеют высокий уровень подготовки. Видео, скорее всего, монтировали не в одной из региональных телекомпаний.

«Готова ли РФ к пандемии коронавируса?», — спрашивают авторы ролика. Далее они называют уже принятые меры. Речь идет о закрытии границ, карантине для переносчиков заразы и самоизоляции россиян.

Героями в кризисной ситуации признаны медики.

«Мы справимся. Коронавирус скоро исчезнет безвозвратно», — сказано в видео.

Данная пандемия будет не последней. Российские врачи должны быть наготове. Медикам необходимо предоставить современные медицинские учреждения и оборудование. Граждане смогут отдать свой голос и за эту поправку к Конституции.

«Тогда нам никакой вирус будет не страшен!», — подчеркивают создатели ролика.

Среди поправок к Основному закону страны присутствует предложение прописать, что медицину нужно сделать более качественной и доступной. Еще надо создать условия для «ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

В четверг, девятого апреля, вирусное видео было запощено правительством Новосибирской области. В пятницу, 10 апреля, то же самое сделали в Новгородской области и в мэрии Омска. Не исключено, что распространение ролика органами государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ носит централизованный характер.