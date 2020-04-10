Регионы оседлали вирусную повестку

В этом месяце на официальных аккаунтах органов государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации появился необычный ролик. В видео борьба с эпидемией китайской коронавирусной инфекции была связана с голосованием по изменению Основного закона страны.
Портал Gorod55.ru пишет, что всероссийское голосование запланированное на 22 апреля, перенесено по причине быстрого распространения коронавируса COVID-19.
Так, на официальном аккаунте регионального правительства Ростовской области скандальный ролик был опубликован вечером восьмого апреля. Немного позже видео залили и власти Калининградской области. Интересно, что ролик сделан очень профессионально. Его создатели имеют высокий уровень подготовки. Видео, скорее всего, монтировали не в одной из региональных телекомпаний.
«Готова ли РФ к пандемии коронавируса?», — спрашивают авторы ролика. Далее они называют уже принятые меры. Речь идет о закрытии границ, карантине для переносчиков заразы и самоизоляции россиян.
Героями в кризисной ситуации признаны медики.
«Мы справимся. Коронавирус скоро исчезнет безвозвратно», — сказано в видео.
Данная пандемия будет не последней. Российские врачи должны быть наготове. Медикам необходимо предоставить современные медицинские учреждения и оборудование. Граждане смогут отдать свой голос и за эту поправку к Конституции.
«Тогда нам никакой вирус будет не страшен!», — подчеркивают создатели ролика.
Среди поправок к Основному закону страны присутствует предложение прописать, что медицину нужно сделать более качественной и доступной. Еще надо создать условия для «ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».
В четверг, девятого апреля, вирусное видео было запощено правительством Новосибирской области. В пятницу, 10 апреля, то же самое сделали в Новгородской области и в мэрии Омска. Не исключено, что распространение ролика органами государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ носит централизованный характер.
С помощью агитационного материала губернаторы и главы муниципальных образований хотят оседлать вирусную повестку. COVID-19 когда-нибудь пройдет, а вот за изменение Конституции еще только предстоит голосовать. Случиться это может уже в июне. При этом главные показатели эффективности по явке и проценту поддержки пакета поправок для губернаторов никто не отменял.