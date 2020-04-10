В селе Мурзинка за 3,6 миллиона рублей отремонтируют дорогу на двух улицах
Сегодня, 16:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В селе Мурзинка в 2020 году отремонтируют дорогу на улицах Заречная и Декабристов. Согласно сведениям, размещенным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 3,6 миллиона рублей.
Подрядчик должен установить водопропускные трубы, сделать выравнивающий слой дороги, укладку асфальта и укрепить обочины щебнем.
Срок сдачи объекта — 30 августа 2020 года. Подрядчик определится путем проведения электронного аукциона.
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