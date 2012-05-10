Белоярская АЭС прошла стресс-тест по фукусимскому сценарию

Как известно, во время японской трагедии одна за другой были выключены из работы все системы обеспечения безопасности, ранее считавшиеся надёжными.

Когда традиционные проектные решения прошли проверку со знаком минус, специалисты стали думать, что ещё можно сделать, чтобы в экстремальных ситуациях атомные электростанции не оказывали негативного воздействий на окружающую среду, население и персонал.

Для энергоблока БН-600, действующего на Белоярской АЭС, были смоделированы ситуации, подобные фукусимской катастрофе. Рассматривались обстоятельства, которые могут быть вызваны пожаром, взрывной волной или иными техногенными воздействиями, и даже мощным землетрясением, вероятность которого в наших сейсмических условиях один раз в десять тысяч лет. Принимались во внимание и совершенно нереальные сценарии, такие как затопление площадки АЭС в связи выходом Белоярского водохранилища из берегов. И даже наступление «ледникового периода» — понижения температуры до отметок, не характерных для Среднего Урала.

После прохождения стресс- теста был разработан и одобрен Ростехнадзором план мероприятий. Он включает в себя, в частности, обеспечение дополнительного энергоснабжения станции.

Как известно, на Фукусиме произошла потеря всех внешних и внутренних источников энергоснабжения. Мы не исключаем возможность такой ситуации. И если она произойдёт, электроснабжение БАЭС будут производиться с помощью передвижных дизель- генераторных установок. В настоящее время уже выполнена поставка двух таких установок, мощностью по два мегаватта каждая. Они позволят осуществлять контроль за состоянием реактора и другого оборудования, если мы окажемся в условиях устранения последствий аварии рассказал начальник отдела отдела ядерной безопасности и надежности БАЭС Владимир Шалоумов.

По его словам предусмотрены работы по усилению некоторых металлоконструкций, а также утеплению стен на случай экстремально низких температур.

Всё необходимое оборудование в полном объёме будет поставлено уже в этом году. Кроме того будут внесены изменения в документы, регламентирующие управление станцией в условиях аварии. Выполнение серьёзной программы потребует незначительного увеличения численности персонала отметил Владимир Шалоумов.

Напомним, что БН-600 - единственный в мире энергоблок промышленного уровня с реактором на быстрых нейтронах, который считается самыми надёжными: при отклонении от нормального режима работы ядерная реакция в нём самозаглушается без участия человека или автоматики, в силу природных свойств.

Изначально создатели реактора назначили расчётный срок эксплуатации 30 лет. А два года назад БАЭС получила лицензию Ростехнадзора, позволяющую эксплуатировать энергоблок, введенный в работу в 1980 году, вплоть до апреля 2020 года.

В 2015 году руководство станции намерено продлить срок эксплуатации энергоблока до 2025 года. Об этом сообщил главный инженер БАЭС Юрий Носов.