Исконные символы победы раздавали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Второй, уверены члены Центрального Нижнетагильского отделения Комсомола. Один из организаторов акции «Знамя Победы» Михаил Киреев поражается, что сейчас многие забыли, что настоящее знамя, символизирующее победу Советского Союза над фашисткими захватчиками, было красным, с изображением серпа и молота.

Я удивлен, что многие тагильчане, которым мы раздавали ленточки Победы, думают, что над Рейхстагом в Берлине висел именно георгиевский флаг. Своей акцией мы решили напомнить тагильчанам об исконных символах победыв Великой Отечественной рассказал Михаил.

Комсомольцы раздавали ленточки 8 и 9 мая. 8 мая в 7 часов утра ленты были торжественно выданы водителям маршруток на конечной остановке у ТЦ «Райт». А потом в течение дня активисты акции вручали ленты прохожим и покупателям центра. 9 мая члены Центрального Нижнетагильского отделения Комсомола совместно с «Тагилом без ям» устроили автопробег до мемориала жертвам авиакатастрофы 9 мая 1993 года на кладбище Рогожино. Там участники акции возлагали цветы на монумент славы и посещали могилы ветеранов.

Фото Михаила Киреева.