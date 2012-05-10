Испанцы построили машину с расходом литр топлива на 2000 километров

Об этом сообщает издание El Nuevo Herald. Габаритная длина прототипа «Datil 12», который пятеро студентов разрабатывали в течение девяти месяцев, составляет 3,2 метра, ширина — 60 сантиметров, а высота — 50 сантиметров. Масса автомобиля достигает 38 килограммов. По словам руководителя проекта, профессора Мигеля Оливы, в прошлом году университет уже выставлял на эко-марафон один из первых вариантов этой машины. Тогда она смогла преодолеть 1455 километров на литре топлива. К нынешнему году в конструкцию были внесены изменения — доработаны двигатель и трансмиссия. Детальных характеристик агрегатов разработчики пока не раскрывают. В этом году соревнование Shell Eco-Marathon, в котором примут участие более 250 команд, пройдет по городским улицам, а не по автодрому. К участию в заездах допускаются любые прототипы с экологически чистыми силовыми установками, отвечающие ряду норм безопасности. Задачей команд является проехать определенное количество кругов со средней скоростью не меньше 25 километров в час, показав наилучший уровень топливной экономичности.