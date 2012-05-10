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Из-за приезда Владимира Путина в Нижний Тагил перекрыли весь проспект Вагоностроителей
Сюжеты:
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Из-за приезда Владимира Путина в Нижний Тагил перекрыли весь проспект Вагоностроителей

10 мая 2012, 15:17Общество
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