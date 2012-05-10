Из-за приезда Владимира Путина в Нижний Тагил перекрыли весь проспект Вагоностроителей
10 мая 2012, 15:17Общество
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Причем улицу, по которой проехал президент, перекрыли не только для автомобильного движения, но и для пешеходов, рассказывают жители Нижнего Тагила.
Люди, спешащие на работу или по делам, вынуждены обходить проспект, потому что пересечь улицу не позволяют полицейские. Оцеплен весь проспект Вагоностроителей, а также территория близ Дворца имени Окунева и стадиона «Спутник».
По ходу запланированного маршрута Владимира Путина на территории Уралвагонзавода проверялись колодцы, проходила бригада полицейских, среди которых были кинологи с собаками. Лужи на дорогах проверялись металлоискателем, проверяли и копали землю, если она показалось подозрительной сообщает пользователь Tagilcity.ru, сотрудник цеха №140 УВЗ.
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